Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:32 - Covid: 49 positivi in due giorni a Corleone

Sono 49 i positivi al Covid19 a Corleone, nel Palermitano. Il dato fino a pochi giorni fa era di appena 2. In poco tempo si è assistito a un aumento consistente, tanto che è stato organizzato dall'Usca una campagna di tamponi nei pressi della scuola. "Sto seguendo l'evoluzione - ha detto ieri il sindaco Nicolò Nicolosi - Oggi sono stati eseguiti centinaia di tamponi. Nelle prossime ore dovremmo avere il risultato. Tra i positivi ci sarebbero anche un medico e tre operatori dell'ospedale dei Bianchi. Sono tutti asintomatici. Si stanno eseguendo anche i controlli ai pazienti ricoverati". Qualcuno dei pazienti era risultato prima positivo, poi negativo. Anche per questi sono stati eseguiti i tamponi. La situazione è tenuta sotto osservazione dalla struttura del commissario per l'emergenza Covid diretta da Renato Costa.