Carini, sequestrata una piantagione di marijuana

Gli investigatori hanno scoperto oltre 260 piante di canapa indica, alte oltre 2,5 metri, nascoste in un fondo agricolo che, al termine del ciclo produttivo avrebbero consentito di immettere nelle piazze di spaccio oltre 120 chili di marijuana con introiti per l'economia criminale superiori ai 350.000 euro

Una piantagione di marijuana, con oltre 260 piante di canapa indica, alte oltre 2,5 metri, nascoste in un fondo agricolo di Carini, è stata sequestrata dalla guardia di finanza. Al termine del ciclo produttivo e del processo di essiccazione le piante avrebbero consentito di immettere nelle piazze di spaccio oltre 120 chili di marijuana con introiti per l'economia criminale superiori ai 350.000 euro. A conclusione dell'operazione, condotta da militari dei reparti del comando provinciale di Palermo, con reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle e della Tenenza di Carini, è stato denunciato un uomo di 42 anni per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti.