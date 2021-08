Rapina in una rivendita di tabacchi nel Palermitano: arrestato 20enne

I carabinieri hanno ammanettato un giovane accusato di aver preso parte a una rapina a Termini Imerese in via Libertà lo scorso marzo. Il colpo aveva fruttato 3.500 euro

I carabinieri hanno arrestato un giovane di 20 anni, ora ai domiciliari, accusato di avere preso parte ad una rapina, insieme a un altro soggetto, a una rivendita di tabacchi a Termini Imerese in via Libertà lo scorso marzo. Il colpo aveva fruttato 3500 euro. I due, oltre ai soldi, avrebbero portato via diverse stecche di sigarette.

Le indagini

A maggio i militari hanno arrestato un altro giovane di 27 anni che avrebbe preso parte al colpo. Per risalire ai presunti autori della rapina sono state eseguite diverse perquisizioni.