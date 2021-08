Lavoro ‘nero’ nel Catanese, 13 dipendenti senza contratto: chiuso bar

Un locale di Zafferana Etnea è stato chiuso in seguito a un’ispezione di carabinieri e personale dell’Asp: tutti e 13 i lavoratori presenti erano in ‘nero’. Nei banchi frigo sono anche stati trovati 13 chili di carne mista priva di tracciabilità. Emesse sanzioni per oltre 60mila euro e operati recuperi Inps e Inail per oltre 15mila euro