Sono 110 i migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, trasferiti in mattinata con il traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno questa sera. Nella struttura d'accoglienza di contrada Imbriacola restano 474 persone a fronte di 250 posti disponibili. Sull'isola, da più di 36 ore, non si registrano sbarchi.