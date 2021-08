Litiga con la compagna e spara in aria, arrestato a Messina

La polizia ha arrestato a Messina un uomo di 40 anni per porto e detenzione abusiva di arma e lo ha denunciato per minacce e sparo in luogo pubblico. A seguito di una lite con la compagna, il quarantenne l'ha minacciata e poi ha esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio davanti alla figlia minorenne. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti, che hanno trovato madre e figlia in evidente stato di shock. I poliziotti hanno quindi sequestrato l'arma e due caricatori, di cui uno con 5 cartucce, e 5 bossoli esplosi.