Ha attraccato al porto di Augusta, in provincia di Siracusa, la nave della ong ResQ - People Saving People (nella foto, un'immagine tratta dal profilo Facebook dell'organizzazione). A bordo dell'imbarcazione vi sono 166 migranti soccorsi in alcuni interventi effettuati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. L'Italia aveva concesso ieri sera l'autorizzazione ad entrare in porto.