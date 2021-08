Incendi in Sicilia, ancora una notte di roghi nel Palermitano

Ancora incendi nella notte nel Palermitano, favoriti anche dalle temperature elevate di questi giorni. Stamattina continua a bruciare la zona nei pressi di Giacalone. Il rogo è di sospetta natura dolosa. Vigili del fuoco, personale del corpo forestale regionale e protezione civile hanno invece spento le fiamme a Termini Imerese, Trabia, Monreale, Borgetto, Partinico e San Cipirello. Anche per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per incendi nella zona del Palermitano e in tutte le altre province esclusa Messina, dove l'allerta è gialla.