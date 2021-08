Sicilia, Mick Jagger compra casa: "Innamorato di Portopalo"

Sarà il grande amore che prova per la Sicilia, sta di fatto che Mick Jagger - grande artista e storico frontman dei Rolling Stones - avrebbe comprato casa in Sicilia e vivrebbe nella Sicilia del Sudest, uno dei luoghi più splendidi del Mediterraneo. Starebbe a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

La casa a un euro

In passato il Comune di Mussomeli, un borgo del Nisseno, che gli aveva offerto una "casa a un euro". Adesso invece la notizia che trapela è che Jagger l’avrebbe già comprata, appunto, vicino a Siracusa. Rimanendo affascinato - come riporta Il Corriere della Sera - dalla "terra del Sole".