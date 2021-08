La vittima ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale a Cefalù nella zona di Santa Lucia: ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco.