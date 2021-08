Rifiuti, ancora cumuli di spazzatura incendiati a Palermo

I roghi sono divampati in piazza Noce, in via Angelo Poliziano a Borgo Nuovo in via Centuripe, in via Alia, in via Gaetano Zumbo, allo Zen in via Costante Girardengo

La raccolta di tonnellate di rifiuti accatastati a Palermo a causa dell'emergenza non è stata ancora completata. Anche la notte scorsa i vigili del fuoco sono stati impegnati per diverse ore in interventi di spegnimento di roghi provocati dalle fiamme appiccate ai cumuli di spazzatura. Incendi sono divampati in piazza Noce, in via Angelo Poliziano a Borgo Nuovo in via Centuripe, in via Alia, in via Gaetano Zumbo, allo Zen in via Costante Girardengo.