Ferragosto 2021, cosa fare a Palermo e in Sicilia

Tanti gli appuntamenti in programma nel weekend nel capoluogo dell’isola, su tutti Arisa in concerto. Aperte anche le catacombe di Villagrazia di Carini e di Porta d’Ossuna. A Linguaglossa si esibisce Niccolò Fabi

Concerti, mostre ed eventi accompagneranno Palermo e la Sicilia nel weekend di Ferragosto. Tanti gli appuntamenti in programma nel capoluogo dell’isola, dalle visite guidate alle catacombe al concerto di Arisa alla Tonnara Florio. A Gangi si tiene la rassegna “Una montagna di luoghi”, mentre a Linguaglossa Niccolò Fabi chiuderà la rassegna “Sotto il vulcano”. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.

Notte di Ferragosto a Isola delle Femmine

Dopo una gustosa cena di pesce, sabato 14 agosto, sulle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine, si esibiranno i WeMan, band capitanata da Paola Russo, che porteranno sul palco le loro canzoni pop, dance e disco. Seguirà dj set con Disma. A mezzanotte sarà messo a disposizione il servizio dei bagnini per chi vorrà fare il bagno.

Arisa in concerto a Palermo

Appuntamento da non perdere il giorno di Ferragosto alla Tonnara Florio, con il concerto di Arisa. La cantante sarà infatti la protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale promossa dal gruppo Zaharaziz e sponsorizzata da Karol strutture sanitarie. Lo spettacolo è curato da Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, e sarà presentato dalla giornalista Nadia La Malfa. Appuntamento alle 20:30.

“Una montagna di luoghi” a Gangi

A Gangi si svolge invece la quinta edizione di "Una montagna di luoghi”, che da giovedì 12 a domenica 15 agosto propone tanti eventi interessanti, con performance artistiche che vogliono essere anche un'occasione per incontrare la natura incontaminata del luogo. In particolare, sabato 14 agosto, da segnalare alle 21:30 l’unica tappa in Sicilia di Vasco Brondi, che a Bosco Pianette presenterà il suo album e si esibirà in uno speciale live in acustico accompagnato dal musicista Andrea Pesce.

Visita alle catacombe

Domenica 15 agosto ArcheOfficina organizza visite guidate alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, che poi resterà aperta per tutta l'estate nelle ore pomeridiane. Un viaggio alla scoperta della storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antichi affreschi guidati dagli archeologi che gestiscono il monumento. Da venerdì 13, sarà possibile visitare anche la catacomba di Porta d’Ossuna.

Niccolò Fabi in concerto a Linguaglossa

Nel suggestivo scenario offerto dal Colonnato dei Domenicani, oggi denominato San Tommaso Congress Hall, a Linguaglossa domenica 15 si terrà il concerto di Niccolò Fabi, che chiuderà la rassegna musicale “Sotto il vulcano”. Il cantautore proporrà due ore di musica, in cui immergersi con i testi e le melodie di brani come “Evaporare”, “Una somma di piccole cose”, “Filosofia Agricola”, “Elementare” e “Lasciarsi un giorno a Roma”.