Caltanissetta, colpisce uomo a bottigliate davanti figlio di 5 anni

A Caltanissetta un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate. L'uomo, mentre si trovava in un bar del centro storico della città in compagnia del figlio di cinque anni e altre persone, ha colpito alla testa un giovane originario del Gambia con una bottiglia di vetro. La violenta aggressione al culmine di un diverbio scaturito per futili motivi. Sono seguiti attimi di panico. Mentre il giovane era ferito e dolorante, gli avventori sono fuggiti. Nessuno dei presenti, spiegano dalla polizia, è intervenuto in soccorso del ragazzo e solo una chiamata è giunta al numero unico di emergenza per segnalare quanto accaduto.

I soccorsi

Una volante ha soccorso il giovane che poco prima era stato colpito, chiamando un'ambulanza. I presenti non hanno fornito informazioni ai poliziotti su quanto accaduto, nessuno aveva visto nulla e nessuno era in grado di riconoscere l'autore del reato, nonostante fosse un cliente abituale del bar. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza cittadino hanno fornito lo strumento - alla squadra mobile che ha curato le indagini - per risalire all'autore individuato poco dopo.