Pestaggio per uno sguardo, tre minori denunciati a Milazzo

Tre ragazzi, un 18enne, un 17enne e un 16enne, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Milazzo per lesioni personali a seguito dell'aggressione avvenuta la scorsa domenica notte nel centro cittadino.

L'aggressione

Intorno all'una di notte la Centrale operativa della Compagnia di Milazzo ha ricevuto alcune segnalazioni per un'aggressione in corso in via Francesco Crispi, centro della movida di Milazzo. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno soccorso due giovani feriti, poi accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale "Fogliani". I tre indagati si sarebbero scagliati contro una delle vittime dopo avergli chiesto se avesse guardato una ragazza del proprio gruppo; nonostante la risposta negativa, lo avrebbero colpito subito con un pugno,

scagliandosi poi contro un suo amico, intervenuto per difenderlo.

Le indagini

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto,

guidata da Emanuele Crescenti, e dalla procura per i Minori, diretta da Andrea Pagano. Le testimonianze raccolte e i successivi accertamenti, condotti anche attraverso i social, hanno permesso di individuare i tre responsabili, originari di Barcellona Pozzo di Gotto.