Covid, a Panarea 14 positivi su 15 tamponi: scatta divieto di attracco

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore domani mattina. Vietati anche mini concerti nei bar e nei pub. I vaporetti potranno invece attraccare regolarmente nelle altre sei isole delle Eolie

Dei 15 tamponi eseguiti nelle ultime ore a Panarea, 14 sono risultati positivi. Per questo motivo, su invito dell’Asl di Messina, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha emesso un’ordinanza che prevede, a partire dalle 7 di domani, 14 agosto, il divieto di attracco nel porto di San Pietro dei vaporetti che arrivano dalla Sicilia e dalla Calabria con a bordo turisti giornalieri. Il documento vieta inoltre di organizzare mini concerti nei bar e nei pub. L’obiettivo, spiega il primo cittadino, è quello di evitare assembramenti nell'area portuale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La situazione sulle altre isole

I vaporetti potranno invece attraccare regolarmente nelle altre sei isole delle Eolie, anche a Lipari, dove sono stati rilevati 15 positivi al Covid. Il capo dell'amministrazione comunale, su richiesta della prefettura, ha anche tenuto un vertice con le forze dell'ordine per intensificare i controlli in vista del Ferragosto. Alle Eolie si registra una presenza massiccia di vacanzieri, con oltre 100 mila presenze - molti i giovani - tra terra e mare. Le baie delle sette isole sono invase da yacht, velieri e catamarani.