Aggrediscono proprietari terreni, arrestati in quattro nel Messinese

Quattro allevatori, padre, due figli e un nipote, sono stati arrestati dai carabinieri a Montalbano Elicona (Messina) con l'accusa di estorsione e lesioni aggravate. Si tratta di A. F. 79 anni, G. F., 50, che si trova ai domiciliari per altro reato, F. F. di 47 e A. F. di 28.

Le accuse

I quattro uomini avrebbero minacciato di morte ed aggredito alcuni proprietari di terreni a Montalbano Elicona per utilizzare gli appezzamenti per il pascolo abusivo delle proprie mandrie. Le indagini sono nate dopo la denuncia di due vittime, una donna e un allevatore del luogo. Il 7 febbraio scorso il gruppo ha aggredito, con calci e pugni, un allevatore tentando anche di colpirlo con un coltello e, brandendo un'ascia, lo hanno minacciato di morte per costringerlo a lasciare il proprio terreno. L'allevatore ha riportato una prognosi di 10 giorni. Lo stesso giorno i quattro hanno aggredito anche una donna di Montalbano Elicona con un'ascia e l'hanno minacciata di morte se non avesse abbandonato il proprio terreno.