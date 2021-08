Palermo, incendiati cumuli di rifiuti per strada

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Brunelleschi, in via Madonia, in via Cartagine e in via Centuripe e altri due grossi roghi sono stati spenti allo Zen 2

Ancora roghi di rifiuti nella notte nel quartiere Borgo Nuovo e allo Zen a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte. Per due volte sono andati in via Brunelleschi, poi in via Madonia, in via Cartagine e in via Centuripe. Altri due grossi incendi di rifiuti sono stati spenti allo Zen 2. Nel corso della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati insieme ai forestali a spegnere due incendi di sterpaglie a Termini Imerese e Bagheria.