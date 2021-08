Incendio a Palermo, spento rogo a Montepellegrino

In questi giorni di grande caldo i controlli nella zona sono aumentati e i mezzi sono dislocati in modo tale da cercare di proteggere i luoghi presi di mira dai piromani

Un incendio è stato appiccato la scorsa notte a Montepellegrino. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione. Il rogo è stato spento evitando che dilagasse come negli anni scorsi.

I controlli

In questi giorni di grande caldo i controlli nella zona sono aumentati e i mezzi sono dislocati in modo tale da cercare di proteggere i luoghi presi di mira dai piromani. La scorsa notte il sistema ha funzionato. Un altro incendio è divampato invece nella zona tra Caccamo e Vicari. Per tutta la notte i vigili del fuoco e i forestali sono stati impegnati a proteggere aziende e abitazioni.