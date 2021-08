Eruzione Etna, l'aeroporto di Catania: "Possibili ritardi"

Possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa eruzione Etna: è quanto ha annunciato su Twitter la società che gestisce l'aeroporto di Catania, al momento operativo. Da stanotte sul vulcano si susseguono boati ed esplosioni percepiti a chilometri di distanza, con la caduta di pietre e polvere nera su paesi, vivai e terreni agricoli.

L'eruzione

L'incremento dell'attività stromboliana si è registrato la notte scorsa intorno all'1,40 dal cratere di Sud Est. Accompagnata da forti boati, gradualmente ha dato vita ad una fontana di lava cessata intorno alle 5 di stamane e ad una ormai modesta emissione di cenere che si dirige verso Sud Est ed ad un flusso lavico ben alimentato che si dirige verso la Valle del Bove. Un secondo flusso lavico, anche questo ben alimentato, si è formato poco prima delle 3 e si propaga in direzione Sud Ovest. Si osserva inoltre un ulteriore modesto flusso lavico sul lato Sud orientale del cratere di sud Est. Lo rende noto l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde nel settore Sud orientale del vulcano.

L'ampiezza del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 4.50, ha subito un repentino decremento fino a raggiungere valori medio bassi. Il centroide delle sorgenti è localizzato nell'area del cratere di Sud Est ad una profondità di circa 2.800 metri sopra il livello del mare. L'attività infrasonica poco dopo le 5 di stamane ha anch'essa subito un rapido decremento sia nel tasso di accadimento che nell'ampiezza degli eventi. Nessuna variazione significativa è stata osservata nelle serie temporali della rete GNSS.