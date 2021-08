Estate 2021, cosa fare a Palermo: gli eventi di agosto

Non si fermano gli eventi estivi a Palermo. Ad agosto nel capoluogo siciliano e provincia appuntamento con musica e teatro, con “Sponde Sonore” ai Cantieri Culturali alla Zisa e “Agricantus”. Ma un occhio anche al cielo in occasione della notte di San Lorenzo: l'Osservatorio Astronomico di Ventimiglia di Sicilia apre le sue porte ai visitatori, che potranno vedere al telescopio le famose “lacrime”.

“Sponde Sonore”

Continua ai Cantieri Culturali alla Zisa “Sponde Sonore”, la rassegna organizzata da Arci Tavola Tonda che porta a Palermo un’ottima selezione di musica contemporanea e d’autore. Dopo l’esibizione del Valentina Nicolotti Quartet del 5 agosto, sono due gli appuntamenti ancora in programma ad agosto: l’11 agosto sul palco ci sarà ViolaContraKora, mentre il 26 agosto sarà il turno di Still Life. Il 6 settembre invece si esibirà Ginevra Di Marco, che canterà brani di Tenco.

“AffabulAzioni”

A Terrasini, si svolge la prima edizione della rassegna culturale “AffabulAzioni”. La manifestazione si conclude martedì 31 agosto a Palazzo d’Aumale, alle ore 18:00, con la presentazione dell’ultimo libro di Nino De Vita, “Solo un giro di chiave”. Dialogherà con l’autore Giovanni Ruffino, mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura del duo Salakadula e vernissage “Poeti scrittori ed altre creature inutili… ” di Pino Manzella.

“Lacrime di San Lorenzo”

L’associazione Orsa organizza “Lacrime di San Lorenzo”, una serata osservativa gratuita e aperta a tutti presso l'Osservatorio Astronomico di Ventimiglia di Sicilia "G. Puglia”. Appuntamento giovedì 12 agosto dalle 21.30 fino a mezzanotte. I presenti potranno osservare le Perseidi dal grande telescopio di 41 cm di diametro presente nella cupola dell’osservatorio. Inoltre, ci saranno i divulgatori dell’osservatorio che mostreranno come riconoscere le costellazioni, raccontando i miti greci e arabi a esse associate.

“Agricantus”

Continua a Palermo la rassegna “Agricantus”, che da giugno porta il teatro in strada, nell’area pedonale di via XX settembre. Questi gli appuntamenti di agosto. Sabato 7 e domenica 8 agosto: “Ho adottato mio fratello”, una convivenza forzata tra due fratelli e due ospiti imprevisti, tra gag, equivoci, scorrettezze e tante risate. Lunedì 9 e martedì 10 agosto: “Incontro con uomini straordinari”, che trasformerà il palco in un luogo di magia, acrobazie, numeri di giocoleria e danza.