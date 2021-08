Prizzi, uomo morto in casa: compagna della vittima in caserma

Un uomo è stato ucciso a Prizzi, in provincia di Palermo. Forse al culmine di una lite con la sua convivente che lo avrebbe colpito alla testa con una bottiglia. Giuseppe Vincenzo Canzoneri, 51 anni, è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di via Pagliarelli a Prizzi, riverso per terra accanto ad alcuni cocci di vetro. La morte risalirebbe alla tarda serata di ieri.

La vicenda

Verso mezzanotte è arrivato in casa il dottore della guardia medica che ha constatato il decesso. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, si tratterebbe di un omicidio. La compagna della vittima, R.S., di 36 anni si trova in caserma ed è stata interrogata tutta la notte. Dai primi rilievi sembrerebbe che la donna nel corso di una lite abbia colpito il compagno con una bottiglia provocandone la morte. Pare che i due negli ultimi tempi litigassero spesso. Sono stati sentiti anche i vicini di casa per cercare di ricostruire quanto avvenuto ieri sera. La donna, originaria di Rovigo, avrebbe conosciuto Canzoneri sui social e si sarebbe trasferita a Prizzi, ma i rapporti tra i due negli ultimi tempi sarebbero stati conflittuali. Dopo il fatto, la donna - da quanto emerso - sarebbe uscita vagando per le strade del paese in stato confusionale. Un poliziotto si sarebbe avvicinato alla donna cercando di capire cosa fosse successo. Poi è stato scoperto il cadavere.