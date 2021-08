Santa Flavia, sequestrata discarica abusiva in contrada Serradifalco

Sequestrata un'area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi in contrada Serradifalco a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Il proprietario del terreno, che non aveva alcuna autorizzazione, è stato denunciato.

La discarica abusiva

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno trovato cumuli alti fino a due metri di materiali edili di scarto, sfabbricidi, scarti plastici, copertoni di auto e materiali ferrosi.