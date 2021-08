Migranti, 71 persone a Lampedusa: raffica di trasferimenti

Ieri 76 erano stati trasferiti con la nave di linea per Porto Empedocle e 106 sono stati caricati sulla nave quarantena Atlas

Due sbarchi, con 71 persone, si sono registrati fra la notte scorsa e all'alba a Lampedusa. Nel gruppo anche 16 donne e cinque minori non accompagnati. Nell'hotspot, al momento, ci sono circa 1.200 migranti, a fronte di una capienza massima per 250. Fra poco, una settantina di migranti, tunisini per la maggior parte, lascerà la struttura di primissima accoglienza e verrà trasferita, con le motovedette, a Pozzallo.

I trasferimenti

Ieri 76 erano stati trasferiti con la nave di linea per Porto Empedocle e 106 sono stati caricati sulla nave quarantena Atlas. Fra gli imbarcati anche 40 positivi al Covid. A Cala Pisana, da qualche ora, ha attraccato la nave quarantena Azzurra dove verranno trasferiti altri migranti ospiti dell'hotspot. Il numero delle persone da caricare non è stato ancora definito.