Partinico, incendio in un centro diurno per anziani: ipotesi dolosa

Un incendio è scoppiato nella notte nel centro diurno per anziani di Partinico, in provincia di Palermo, nell'ex Arena Lo Baido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Sulle cause del rogo sono in corso le indagini della polizia. Non sono state rinvenute tracce evidenti di inneschi, ma si segue la pista del dolo perché, a quanto si apprende, nei locali non c'era nulla che potesse innescare le fiamme.