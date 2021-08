In manette un uomo di 29 anni perché trovato in possesso, tra le altre cose, di un panetto di oltre un chilo di cocaina pura

Scarcerato da pochi mesi dopo aver scontato una condanna a sette anni, un uomo di 29 anni è stato arrestato, a Catania, dalla polizia perché trovato in possesso di un panetto di oltre un chilo di cocaina pura. Oltre ad altre confezioni confezionate in sottovuoto, per un peso complessivo di più di 1.600 grammi, e materiale per pesare la droga.