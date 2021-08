Incidente nel Trapanese, auto contro guardrail: ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, all'altezza del km 57,8, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallitello e la diramazione per Trapani. La Fiat Punto sulla quale viaggiava la donna è finita contro il guardrail e si è capovolta. Per soccorrere la ferita è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso del 118. Il traffico in direzione di Palermo ha subito rallentamenti.