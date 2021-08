Covid Palermo, donna positiva fugge dall'ospedale dopo aver partorito

La donna, che secondo alcune testimonianze avrebbe riferito al personale sanitario di essere una No Vax, sarebbe scappata grazie all'aiuto del marito. I due hanno lasciato il bimbo appena nato in ospedale

Una donna, positiva al Covid, è scappata ieri grazie all'aiuto del marito, dall'ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverata, nel reparto di ostetricia Covid, dopo avere partorito. Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti. Dalle prime testimonianze, emerge che la donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una 'no vax'. Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna ha lasciato il neonato in ospedale. Sono in corso le indagini.