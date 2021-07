Caltanissetta, trovati ordigni bellici durante scavi

In un terreno in contrada Grottarossa a Caltanissetta sono state trovate alcune bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale. A trovare gli ordigni bellici sono stati i proprietari di un terreno che stavano effettuando scavi per la ristrutturazione di un immobile.

Zona circondata

Si tratta di 5 o 6 bombe a mano che saranno fatte brillare dagli artificieri del IV reggimento dell'esercito di Palermo. Polizia e carabinieri stanno effettuando il servizio di vigilanza fissa e la zona è circondata così come disposto dal prefetto.