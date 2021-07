Offese al presidente Mattarella, denunciato 46enne di Avola

Un 46enne di Avola è stato denunciato dagli agenti della Digos di Siracusa per offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica e per istigazione a delinquere. L'uomo, in occasione della visita a Siracusa di Sergio Mattarella il 19 luglio scorso, aveva pubblicato sulla pagina Facebook di un quotidiano on-line dei commenti offensivi contro il Capo dello Stato, istigando i lettori a commettere atti di violenza lanciando delle pietre.