Misterbianco, sequestrati 2 milioni di filtri e cartine: una denuncia

I prodotti per tabacco erano illecitamente destinati alla vendita in completa evasione della relativa imposta di consumo. Il sequestro è avvenuto da parte della guardia di finanza in un capannone nell’area industriale di Misterbianco

Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco illecitamente destinati alla vendita in completa evasione della relativa imposta di consumo sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza in un capannone dell'area industriale di Misterbianco (in provincia di Catania). Il legale rappresentante dell'esercizio commerciale oggetto di controllo, un cinese, è stato denunciato per il reato di contrabbando.

L’operazione

I militari avevano accertato una cospicua presenza nei mercati rionali dei prodotti sequestrati, di rinomati marchi in danno delle rivendite dei generi di monopolio. I successivi controlli hanno permesso di risalire e smantellare la filiera commerciale illecita di approvvigionamento, consentendo di rinvenire l'ingente quantitativo, 2.061.079 prodotti per accessori dei tabacchi da fumo del peso complessivo di quasi 93 chili.