Le opere dell'artista, famoso in tutto il mondo per i suoi “giganti feriti”, saranno esposte per la prima volta contemporaneamente a Noto, a Villa Romana del Casale e a Piazza Armerina

Dal 24 luglio fino al 31 ottobre alcune delle più importanti opere dell'artista Igor Mitoraj, famoso in tutto il mondo per i suoi “giganti feriti”, saranno esposte per la prima volta contemporaneamente in Sicilia in tre luoghi dell’arte e della cultura: Noto, Villa Romana del Casale e la città storica di Piazza Armerina. I comuni di questi siti, dichiarati Patrimonio dell’Umanità Unesco, hanno deciso di allestire la mostra per esprimere un messaggio di speranza e di rigenerazione dopo l’emergenza sanitaria che ha rimesso in discussione le condizioni e gli stili di vita a livello mondiale. La Sicilia, da sempre luogo d’incontro delle civiltà mediterranee, è terreno fertile per accogliere e valorizzare la poetica e l’espressività artistica di Mitoraj.