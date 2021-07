Estorsioni, somme per finti problemi: arrestato a Pantelleria

L'uomo dal 2012 - spiegano i carabinieri - per un periodo di tempo di circa sei mesi ha messo in atto una serie di condotte illecite nei confronti del suo datore di lavoro e di terze persone costringendole a pagare indebitamente somme di denaro"

Aveva cominciato a chiedere denaro al suo datore di lavoro e altre persone con varie scuse ("finte problematiche" dicono gli inquirenti). E in primo tempo era riuscito a incassare le somme richieste. Le sue pretese, però, sarebbero via via aumentate e ai primi dinieghi dei suoi interlocutori è passato alle minacce. Per estorsione continuata, quindi, i carabinieri di Pantelleria hanno arrestato uno straniero da anni residente sull'isola: V.D., 44 anni.

La vicenda

L'uomo, che in carcere dovrà scontare una condanna a cinque anni e mezzo, "dal 2012 - spiegano i carabinieri - per un periodo di tempo di circa sei mesi ha messo in atto una serie di condotte illecite nei confronti del suo datore di lavoro e di terze persone costringendole a pagare indebitamente somme di denaro paventando che fossero necessarie per la risoluzione di finte problematiche. In un primo momento ha trovato la collaborazione della vittima che credendo a quanto prospettato lo aiutava con piccole somme di danaro, ma al primo rifiuto sono scattate le pesanti minacce che hanno intimorito le vittime che hanno continuato, per paura, a sottostare alle numerose richieste estorsive".