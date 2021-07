Rissa in zona stazione a Palermo, interviene la polizia

Rissa a Palermo nella notte, in zona stazione centrale. Coinvolti due gruppi di persone, alcune delle quali sono rimaste ferite e, soccorse dai sanitari del 118, sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno identificato i contendenti e stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Dai primi riscontri sembrerebbe che la lite sia stata provocata da alcune battute scambiate tra i due gruppi. Sono in corso accertamenti per riscontrare la veridicità della versione resa dai protagonisti e per accertare eventuali, ulteriori responsabilità.