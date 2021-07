Estate 2021, cosa fare a Palermo: gli eventi di luglio

Per tutto il mese, la città offre proposte di tutti i generi, dal cinema al teatro, passando per i libri, fino ai motori

Entra nel vivo un’estate ricca di eventi a Palermo. Per tutto il mese di luglio, sono diverse le proposte offerte dalla città, dal teatro ai libri, passando per il cinema e fino ai motori. Eccone alcune. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid. (LE MOSTRE DI LUGLIO A PALERMO)

Extreme Motor Show 2021

Fino al 25 luglio, presso il Parcheggio dei bus in via Ernesto Basile, si tiene l’Extreme Motor Show 2021 del team Zoppis. Auto e moto a tutto gas, per un evento ad alto tasso di adrenalina, fatto di evoluzioni e acrobazie spettacolari su due e quattro ruote. Non mancheranno cerchi di fuoco, ostacoli, sgommate e il gigantesco Monstertruck Americano, meglio conosciuto come lo “schiaccia-macchine”. Gli spettacoli si svolgono tutti i giorni alle ore 21, mentre sabato e domenica sono previsti due spettacoli, alle ore 19 e alle ore 21. Prezzo di ingresso: 12 euro per gli adulti, 10 per i bambini.

I librai incontrano gli autori a Villa Filippina

Prosegue fino al 26 luglio la rassegna “I librai incontrano gli autori a Villa Filippina”, organizzata dall’Associazione Librai Italiani - ALI Confcommercio Palermo. Un ciclo di incontri voluto per rilanciare le librerie, anch’esse duramente colpite dalla pandemia. L’ingresso a Villa Filippina sarà gratuito e gli incontri avranno inizio alle ore 18.00. Questi i prossimi appuntamenti: il 15 luglio ospite Piero Melati con “La notte della civetta” - Zolfo Edizioni - presentazione curata dalla Libreria Tante Storie; il 20 luglio ci saranno Mari Albanese e Angelo Sicilia con “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” - Navarra Editore - presentazione curata dalla Libreria Nike; il 26 luglio Rosario Battiato con “Etna. Guida immaginifica del vulcano” - Edizioni il Palindromo - presentazione curata da Prospero Enoteca Letteraria.

Venite a questi marmi

incontrare alcuni dei più illustri palermitani del passato e osservarli mentre dialogano e litigano tra loro. “Venite a questi marmi” è lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Domenico Bravo che dal 16 al 31 luglio avrà come scenario il chiostro della chiesa di San Domenico. Gli attori si immedesimeranno in personaggi come il Pitrè o il Cannizzaro, e proporranno con ironia frammenti di storia e vita privata, amori e tradimenti, fermandosi anche a riflettere sulla contemporaneità dei viventi e ad ammirare le meraviglie d’arte del luogo in cui sono ospitati. Lo spettacolo è prodotto dalla "Compagnia Teatro Nuovo di Silvana Di Salvo" con la collaborazione del laboratorio teatrale "Operazione Attore di Nicolò Prestigiacomo”. Ingresso 10 euro.

Il Festinello 2021

Torna a Palermo “Il Festinello 2021” dell’Associazione “La Nuova Panormo”. Dal 10 al 14 luglio le strade del capoluogo siciliano tornano ad animarsi con spettacoli e parate. Si inizia sabato 10 luglio con l'omaggio musicale alla Santuzza, a cura dell’Associazione Bandistica Gaetano Bonadonna. Sabato 11 in programma la parata figurativa “I Paladini di Carlo Magno”, mentre lunedì, tra gli altri eventi, si segnala la “Vita di Santa Rosalia”, messa in scena dalla Compagnia Opera dei Pupi “Brigliadoro”. Martedì 13 luglio è la volta della parata itinerante e interattiva “Rosalia al Capo”. Infine mercoledì 14 lo spettacolo conclusivo “Da pupi a realtà”, a cura della compagnia Araldo del Vespro, che si terrà in Piazza della Mercede.

Animaphix

Per quattro giorni a partire dal 27 luglio, Bagheria ospita la settima edizione di Animaphix, dedicata al cinema d'animazione ceco. L’evento, che si svolgerà negli spazi della settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso, proporrà 9 film e 12 cortometraggi, oltre a diversi approfondimenti in collaborazione con istituti di Praga e non solo. Info e orari sul sito dedicato.