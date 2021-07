Catania, corse clandestine di cavalli: sequestrate tre scuderie

Tre storiche scuderie clandestine di cavalli di Catania, la 'Ianuzzo' e 'Teste i lignu' del rione San Cristoforo e 'Facci i cani' di Picanello, e le loro stalle sono state sequestrate dalla polizia su disposizione del gip. Assieme a queste, 10 cavalli, box, un cane con le orecchie mutilate, 39 calessi, un ingente quantitativo di medicinali privo di prescrizioni veterinarie e altro materiale notoriamente utilizzato per allestire i calessi da corsa. Cinque persone sono state denunciate per corse clandestine.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, erano state avviate dal commissariato di Librino dopo tre corse clandestine a Camporotondo Etneo, nonostante anche i divieti imposti dalle norme anti Covid, con video pubblicati su un social network. I 10 cavalli trovati in stalle sporche e in due casi abusive. Agenti della squadra a cavallo della polizia li hanno trasferiti nei luoghi dove stati affidati in custodia giudiziaria ritenuti idonei a garantire i loro benessere. Le operazioni hanno anche di individuare e indagare un noto fantino catenese di 69 anni e di identificare molti partecipanti alle gare, sequestrando i loro veicoli. Sono state elevate anche numerose sanzioni, sequestri e fermi amministrativi dei veicoli per guida senza patente, veicoli privi di copertura assicurativa e per mancanza di casco protettivo.