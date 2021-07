Carini, porta da calcio gli cade in testa mentre gioca: morto 12enne

L'incidente è avvenuto ieri nel parco comunale Sofia, in via Aldo Moro. Controlli sono in corso per risalire a chi spetta la manutenzione del campo, l'agibilità del campo e il controllo della struttura

Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto ieri nel parco comunale Sofia, in via Aldo Moro a Carini (Palermo). Il ragazzino è morto sul colpo. Sul posto, oltre a familiari e amici, i soccorritori del 118 e i carabinieri, che indagano sulla vicenda per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

"Non si può morire così - ha scritto il fratello Daniele su Facebook - Mio fratello era andato al parco per giocare a pallone e adesso non c'è più...".

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione il bambino di 12 anni avrebbe scavalcato il cancello insieme ad altri compagni e avrebbe iniziato a giocare. Durante la partita si sarebbe forse aggrappato alla porta che lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico.

Le indagini

Si sta cercando di ricostruire quanto avvenuto anche con il racconto dei compagni di gioco. I carabinieri hanno sequestrato il campetto sportivo. Fino a tarda sera militari hanno eseguito accertamenti: sono stati verificati gli ancoraggi delle porte che sarebbero apparsi non del tutto sicuri. Controlli sono in corso per risalire a chi spetta la manutenzione del campo, l'agibilità del campo e il controllo della struttura. Le indagini sono coordinate dalla Procura che, dopo l'ispezione sul corpo del bambino da parte del medico legale, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.