Agrigento, soldi per non pubblicare video hot: arrestato

Pretendeva, e con insistenza, dei soldi per non pubblicare sui social i video hot realizzati, lo scorso anno, con l'allora sua compagna. Per questo motivo un uomo di 38 anni è stato arrestato, ieri sera ad Agrigento, dai carabinieri. Le accuse sono: estorsione e revenge porn.

La vicenda

A rivolgersi ai militari è stata proprio l'ex compagna. La donna, 43 anni, era disperata a causa di quelle continue richieste. I carabinieri hanno teso una trappola e hanno arrestato l'uomo mentre intascava 70 euro.