Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 58 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con un'incidenza che scende di nuovi attestandosi poco sopra lo 0,7%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:16 - In Sicilia 58 nuovi contagi su 7.803 tamponi

