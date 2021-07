Naro, vuole lavorare in nero per reddito di cittadinanza: arrestato

Il giovane di 22 anni ha dato in escandescenze alla caserma dei carabinieri dove era andato, sabato sera, per provare a bloccare il suo ex datore di lavoro che lo stava denunciando per minacce

A Naro, in provincia di Agrigento, un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane ha dato in escandescenze alla caserma dei carabinieri dove era andato, sabato sera, per provare a bloccare il suo ex datore di lavoro che lo stava denunciando per minacce.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane - secondo l'accusa - aveva protestato con il datore di lavoro che voleva metterlo in regola, ma il romeno si ostinava a voler continuare a lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza.