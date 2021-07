Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Istituiti due punti informativi in via Ruggiero Settimo (angolo via generale Magliocco) e a Mondello

Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Palermo e dell'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza covid-19 sono stati istituiti due punti informativi in via Ruggiero Settimo (angolo via generale Magliocco) e a Mondello, che offrono informazioni di carattere sanitario ed un servizio di prenotazione del vaccino.

8:25 - Vaccini: a Palermo due infopoint per prenotazioni

Su iniziativa dell'amministrazione comunale di Palermo e dell'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza covid-19 sono stati istituiti due punti informativi in via Ruggiero Settimo (angolo via generale Magliocco) e a Mondello, che offrono informazioni di carattere sanitario ed un servizio di prenotazione del vaccino. Nel centro città il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 20. A Mondello, da oggi fino a domenica il servizio sarà attivo dalle 9 alle 20. Da lunedì 5 luglio, ogni giorno, sarà possibile prenotarsi dalle 9 alle 24. L'iniziativa si aggiunge alla campagna di screening, per individuare eventuali contagi, effettuata tramite il camper, messo a disposizione dalla Protezione civile, che staziona al porto di Palermo.