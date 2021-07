Minaccia titolari di un locale e va a prendere la pistola: arrestato

Un ragazzo di 29 anni, B. G., è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con l'accusa di porto d'arma clandestina in luogo pubblico. I militari, a seguito di una segnalazione per una lite, erano intervenuti in un locale a Portorosa di Furnari (Messina). Qui i titolari avevano riferito di un giovane che, trascorsa la serata nel loro locale, dopo una lite per futili motivi si era allontanato minacciandoli di morte: "Ora torno a casa, prendo la pistola e vi ammazzo". Poco dopo i carabinieri hanno notato un giovane dirigersi verso il locale e poi fuggire alla loro vista. Il ragazzo è stato fermato e sorpreso in possesso di una pistola Beretta calibro 6,35 con la matricola abrasa.