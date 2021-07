Catania, violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna: arrestato

Su disposizione della procura la polizia postale ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip, un uomo di 42 anni, residente in provincia di Catania, indagato per atti persecutori, violenza sessuale ed estorsione nei confronti della sua ex compagna.

Le violenze

L'indagine è stata avviata dopo la denuncia della donna che, dopo avere interrotto la relazione sentimentale con l'indagato, ha subito continue pressioni, minacce e violenza sessuale. L'indagato aveva incendiato le auto dell'ex marito della vittima e di altri conoscenti. Aveva poi chiesto alla donna denaro per evitare altre ritorsioni.