Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: in 60 giunti a molo Favarolo

Le persone sono sottoposte ai primi controlli medici: è scattato un nuovo allarme per un avvistamento. Nel mentre, un barchino con a bordo 12 individui è stato intercettato da una motovedetta della guardia di finanza davanti all’isola

Sessanta subsahariani sono stati rintracciati su un barcone al largo dell'isola di Lampedusa (in provincia di Agrigento) da una motovedetta della Guardia costiera. I migranti sono appena giunti a molo Favarolo per poi essere sottoposti ai primi controlli medici. È scattato però un nuovo allarme per un avvistamento.

Intercettato barchino con 12 persone

Un barchino, con a bordo 12 tunisini, era stato intercettato da una motovedetta della guardia di finanza davanti a Lampedusa. Il piccolo gruppo è atteso fra circa un'ora a molo Favarolo da dove, dopo un primo triage sanitario, verrà trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola che ospita 250 persone.