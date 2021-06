Giarre, furto con 'spaccata' in un negozio di biciclette: un arresto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giorno prima ha rubato un furgone di una ditta di prodotti alimentari che ha poi utilizzato come ariete per sfondare la vetrina del negozio, rubando otto bici per un valore di circa 34.000 euro

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giarre, in provincia di Catania, con l'accusa di essere l'autore di un furto aggravato commesso nella notte tra l'8 e il 9 gennaio con la tecnica della 'spaccata' ai danni di una rivendita di bici. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania.

Il furto

L'uomo è stato identificato tramite i filmati di sistemi di video sorveglianza in cui lo si vedrebbe agire a viso scoperto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giorno prima ha rubato un furgone Iveco Daily di una ditta di prodotti alimentari che ha poi utilizzato come ariete per sfondare la vetrina del negozio, rubando otto bici per un valore di circa 34.000 euro. Il 39enne avrebbe utilizzato come mezzo di 'appoggio' l'auto di un familiare. Indagini sono in corso per identificare i suoi complici L'uomo, assolte le formalità di rito, è stato condotto in carcere.