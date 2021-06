Etna, fontana di lava dal cratere di Sudest. Nube di cenere alta 10 km

È stato emesso un bollettino di avviso rosso per il volo (Vona) ma, al momento, l'aeroporto di Catania resta operativo

Non si ferma l’attività dell’Etna. Nel pomeriggio una nuova fontana di lava è fuoriuscita dal cratere di Sudest, accompagnata da due flussi lavici e da una nube di cernere che, che, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha già raggiunto 10 chilometri di altezza sopra il livello del mare e si disperde in direzione Sudest. È stato emesso un bollettino di avviso per il volo (Vona) rosso, ma, al momento, l'aeroporto di Catania resta operativo.