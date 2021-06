Messina, abusi e violenze alla moglie: arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia con le accuse di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali nei confronti della moglie. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata costretta a subire continui abusi sessuali, obbligata all'accattonaggio e ridotta in schiavitù. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura di Messina. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

"Escalation di orrori e vessazioni"

"Le indagini - dicono gli investigatori - hanno registrato un'escalation di orrori e vessazioni caratterizzata da numerosi episodi in cui la donna era costretta a subire atti sessuali e obbligata all'accattonaggio. Alla vittima erano stati persino sottratti i documenti di identità ed era stata chiusa a chiave in casa ed impedito ogni tipo di spostamento".