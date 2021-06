Palermo, coppia di fidanzati rapinata mentre era in auto

È accaduto in via De Gasperi. Indaga ora la polizia, che sta visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona

Una coppia di fidanzati è stata rapinata ieri sera intorno alle 23 in via Alcide De Gasperi, a Palermo, mentre era in auto. Due uomini, arrivati a bordo di una moto, si sono avvicinati alla vettura, hanno aperto la portiera e, minacciando la coppia, si sono fatti consegnare soldi, la borsa della ragazza e i cellulari. Sull’accaduto indaga ora la polizia, che sta visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.