Sicilia, pubblicati bandi agricoltura e pesca per 195 milioni di euro

Nei settori dell'agricoltura e della pesca la Regione Sicilia ha "avviato bandi, di cui sono già state pubblicate le graduatorie, per 195 milioni di euro. Adesso dovremo condurre in porto due leggi di riforma strategiche, quella dei consorzi di bonifica e quella che mira a rilanciare il settore dei forestali". Lo ha affermato l'assessore Toni Scilla alla kermesse allo Spasimo di Palermo, sottolineando che "l'ambito della pesca è fortemente penalizzato dai continui attacchi da parte della Libia". E a proposito di questo tema, l'assessore ha sollecitato "interventi decisi da parte del governo nazionale e da Bruxelles. La Sicilia ha una fortuna, quella di essere al centro del Mediterraneo, la porta di ingresso dei Paesi del Maghreb in Europa - ha detto Scilla - ma dobbiamo fare in modo che questa posizione possa diventare occasione di sviluppo socio-economico, proprio a partire dalla pesca. Occorre mettere in moto iniziative diplomatiche per fare in modo che con accordi bilaterali si possa creare la cornice istituzionale per dare serenità all'attività della marineria siciliana".