Palermo, la guardia di finanza sequestra prodotti non a norma

A Palermo la guardia di finanza ha sequestrato 820 articoli non sicuri in un emporio in via Lincoln gestito da un cinese. Tra articoli gli articoli sequestrati, prodotti di cancelleria, occhiali e colori acrilici, giocattoli, lampadine, torce, Uv lamp, prese elettriche, mini speaker. Tutti articoli sprovvisti del marchio Ce, del nome del produttore, dell'importatore, del luogo d'origine. Il commerciante è stato multato per novemila euro.