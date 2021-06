Caltagirone, incendia sette auto: denunciato piromane

A lui militari sono arrivati dalla visione delle registrazioni di video di impianti di sorveglianza in cui si vede un uomo appiccare ogni singolo rogo insistendo con un accendino sulle parti in plastica presenti nella parte anteriore delle macchine

A Caltagirone, nel Catanese, i carabinieri hanno denunciato un 38enne romeno per incendio doloso e danneggiamento di sette auto nella notte dello scorso 20 giugno.

Le indagini

A lui militari sono arrivati dalla visione delle registrazioni di video di impianti di sorveglianza in cui si vede un uomo appiccare ogni singolo rogo insistendo con un accendino sulle parti in plastica presenti nella parte anteriore delle macchine. Questa provocava l'accensione delle fiamme che poi si propagavano all'intero veicolo. Il 38enne era stato anche medicato in ospedale per una ustione.